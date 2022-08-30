Простой музыкальный тест поможет предсказать деменцию

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Простой музыкальный тест поможет предсказать деменцию

Исследователи обнаружили, что простейший музыкальный тест свидетельствует о риске возрастного снижения когнитивных функций. А эта патология часто предшествует развитию старческого слабоумия. 

Учёные из Университета Тель-Авива привлекли 50 пациентов из стационарного реабилитационного отделения одного из гериатрических медцентров со средним возрастом в 77 лет, а также ещё 22 здоровых человека в контрольную группу. Каждый прошёл через мини-тестирование психического состояния для определения когнитивного статуса - золотой стандарт оценки функций интеллекта. Обычно оно проводится обученным специалистом и включает множество задач, оценивающих интеллектуальные способности. 

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Затем участникам проигрывали короткие мелодии и просили нажать кнопку, когда эта мелодия звучала. Со временем задача усложнилась, и требовалось нажимать кнопки только при использовании одного какого-то инструмента. Во время прохождения теста участники одевали электронную полоску на лоб для оценки электрической активности мозга или проведение ЭЭГ. 

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Используя машинное обучение, исследователи обнаружили закономерности в записях ЭЭГ, которые полностью совпадали с клинически подтвержденными показателями когнитивного статуса. Время реакции участников и записи ЭЭГ значительно коррелировали с этими показателями. Значит, музыкальный тест чувствителен даже к незначительным изменениям интеллектуальных способностей, и с его помощью можно обнаруживать снижение интеллекта ещё до того, как его можно измерить с помощью других применяющихся методик. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Тель-Авива

Медицина

один из крупнейших университетов Израиля, расположенный в районе Рамат-Авив города Тель-Авива

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Теги : возрастное снижение интеллекта, тест на память