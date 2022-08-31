Оральный секс может быть смертельно опасным
При наличии мельчайших раночек и кровоточивости дёсен занятия оральным сексом могут привести к передаче ВИЧ-инфекции. Об этом напомнил врач-стоматолог Капил Кхурана.
В интервью порталу Lenta.ru известный стоматолог порекомендовал в случае хронических проблем с дёснами не заниматься оральным сексом со случайными партнерами. Хорошо известно, что некоторые ЗППП, включая и смертельно опасную ВИЧ-инфекцию, передаются через кровь. Наивысший риск возникает при оральном сексе, так как он наиболее травматичен, и здесь вероятность микротрещин, появляющихся при фрикциях, и является самой высокой. Оральный секс в этом плане считается наименее опасным, так как вирионы ВИЧ-инфекции в слюне не могут существовать. Однако при выполнении орального секса ВИЧ может пробраться в организм через мельчайшие травмы в полости рта.
Это угрожает передачей не только ВИЧ-инфекции, но и сифилиса, различных гепатитов, герпеса, а также желудочно-кишечных паразитов. Так что если вы страдаете от кровоточивости дёсен или знаете о том, что получили какие-то даже самые небольшие травмы полости рта, от оральных ласок лучше полностью воздержаться. Особенно при занятиях сексом со случайным партнёром, в надёжности которого вы не уверены.
Стоматолог подчеркнул, что в полости рта у человека может находиться свыше 600 видов микроорганизмов, а на поверхности зубов их количество ещё выше - порой оно достигает нескольких тысяч. Любые порезы или царапины в полости рта, язвочки на губах и травмы кожи в этом плане представляют повышенный риск. Лучше не практиковать оральный секс, а посетить зубного врача и дождаться полного заживления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Капил Кхурана
Медицина
Высококвалифицированный специалист в области эстетической стоматологии, член AACD (Американской академии эстетических стоматологов) и ESCD (Европейского общества эстетических стоматологов)
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