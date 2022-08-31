Дети стали чаще болеть COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в последнее время дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. Однако в подавляющем большинстве случаев они переносят её в лёгкой форме или вообще бессимптомно.
Академик Горелов обнадёжил российских родителей - у значительного количества заразившихся коронавирусом детей инфекция протекает в форме лёгкой простуды, либо просто не вызывает никаких симптомов. Впрочем, дети от этого не перестают быть заразными и представляют опасность для окружающих, особенно для бабушек и дедушек в том случае, если они не прошли через вакцинацию или ревакцинацию. В настоящий момент, по оценкам экспертов, заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась почти в два раза.
Так, если в первые полтора года пандемии на долю детей приходилось не выше 10% от общего числа заразившихся ковидом, то теперь эта пропорция уже достигла более 18%. И у 30% детей отмечается так называемый постковидный синдром, то есть у них сохраняются неприятные симптомы коронавируса в течение нескольких месяцев после заражения.
Ранее Роспотребнадзор отмечал, что каких-либо жестких ограничительных мер в российских школах в связи с ростом заболеваемости вводиться не будет, и все школьные линейки пройдут в обычном своём формате на открытом воздухе, в них смогут принять участие родители, а также другие родственники. Однако взрослым гражданам рекомендуют не забывать про вакцинацию и ревакцинацию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Горелов
Медицина
академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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