Бессмертная медуза поможет справиться со старением
Учёные обнаружили так называемую бессмертную медузу, у которой имеются двойные копии всех генов. Это защищает её от старения.
Бессмертная медуза может подарить нам секрет замедления процессов старения, поскольку она является единственным представителем животного мира такого рода, который способен возвращаться к своему юношескому состоянию и потом снова взрослеть на протяжении всей жизни. Группа исследователей из Университета Овьедо в Испании расшифровала генетический код медузы Turritopsis dohrnii и обнаружила, что в отличие от других видов этих животных, теряющих бессмертие в период полового созревания, эта медуза сохраняет своё качество. У неё в два раза больше геномов, связанных с копированием и восстановлением ДНК.
Медуза активирует эту сверхспособность при защите от хищников, что позволяет ей вначале вновь стать кистой, затем приобрести вид полипа, прикреплённого к морскому дну, а когда угроза исчезает, медуза снова возвращается к своей зрелости. Это уникальная технология, которой нет ни у одного другого живого существа.
Однако учёные не собираются добывать это морское животное и делать на его основе какой-нибудь крем для кожи. Они стремятся лучше разобраться в уникальных способностях организма и клеточной пластичности, которая позволяет этой медузе путешествовать в прошлое. Отметим, что она известна науке не менее 15 лет и до сих пор считается основным инструментом более глубокого понимания процесса замедления старения у человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Овьедо
Медицина
был основан на условиях завещания архиепископа Фернандо де Вальдеса Саласа (1483-1568), который был генеральным инквизитором при Филиппе II Испанском и финансировался за счет его имущества
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