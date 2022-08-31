Отекают руки или лицо? Как по разным отекам узнать, с каким органом у вас проблемы
Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как по отекам узнать, с каким именно органом у вас могут быть проблемы.
— Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Проведя необходимые обследования, этот диагноз мы подтвердим или будем искать причины дальше. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки, — сообщила медик в своем телеграм-канале.
Если отекают ноги, то следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему.
Отекать могут диетчицы, которые морят себя голодом в целом или отсутствием белка в частности. Без белка удержать жидкую часть крови в сосудах невозможно, подчеркивает врач, и она устремляется в ткани, вызывая отеки.
На какие опасные нарушения организма может указывать отечное лицо?
К отекам нужно отнестись серьезно: бывает, что проблема длится годами, а гибель происходит стремительно — при отеке легких. Мочегонные — вовсе не выход, так можно еще больше усугубить проблемы со здоровьем.
Болезни почек: по каким признакам можно понять, что начались проблемы
Причины отеков ног:
- Сердечная недостаточность.
- Варикоз и венозная недостаточность.
- Проблемы с почками.
- Заболевания щитовидной железы. Отеки появляются в зоне лодыжек.
- Лимфостаз. Отекает чаще одна нога, причем полностью.
- Пейте много воды.
- Откажитесь от соли.
- Не пейте алкоголь.
- Исключите быстрые углеводы.
- Больше двигайтесь.
При отеке есть определенные признаки. Так, кожа становится пастозной (бледной, рыхлой, может слегка напоминать тесто). В этом случае при надавливании пальцем на коже остается ямка, которая потом медленно восстанавливается.
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Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, эндокринолог
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