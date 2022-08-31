Отекают руки или лицо? Как по разным отекам узнать, с каким органом у вас проблемы

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Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как по отекам узнать, с каким именно органом у вас могут быть проблемы.

— Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Проведя необходимые обследования, этот диагноз мы подтвердим или будем искать причины дальше. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки, — сообщила медик в своем телеграм-канале.

Если отекают ноги, то следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. 

Отекать могут диетчицы, которые морят себя голодом в целом или отсутствием белка в частности. Без белка удержать жидкую часть крови в сосудах невозможно, подчеркивает врач, и она устремляется в ткани, вызывая отеки. 

На какие опасные нарушения организма может указывать отечное лицо?

К отекам нужно отнестись серьезно: бывает, что проблема длится годами, а гибель происходит стремительно — при отеке легких. Мочегонные — вовсе не выход, так можно еще больше усугубить проблемы со здоровьем.

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Причины отеков ног:
  • Сердечная недостаточность. 
  • Варикоз и венозная недостаточность. 
  • Проблемы с почками.
  • Заболевания щитовидной железы. Отеки появляются в зоне лодыжек.
  • Лимфостаз. Отекает чаще одна нога, причем полностью. 
Как перестать отекать:
  • Пейте много воды. 
  • Откажитесь от соли. 
  • Не пейте  алкоголь. 
  • Исключите быстрые углеводы. 
  • Больше двигайтесь.
Как понять что это именно отечность?

При отеке есть определенные признаки. Так, кожа становится пастозной (бледной, рыхлой, может слегка напоминать тесто). В этом случае при надавливании пальцем на коже остается ямка, которая потом медленно восстанавливается.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, эндокринолог
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