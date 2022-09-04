Сбой циркадных ритмов - угроза для психики
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине доказали, что целый ряд психических заболеваний связан с нарушениями циркадных ритмов. К примеру, к ним относятся тревожные расстройства, шизофрения и аутизм.
Между такими психическими заболеваниями, как шизофрения, тревожное расстройство, синдром Туретта или аутизм вроде бы нет ничего общего, и каждое имеет свои отличительные характеристики. Однако существует фактор, связывающий эти и множество других аналогичных проблем с психикой - нарушения циркадных ритмов. Авторы исследования выдвигают гипотезу о том, что эти нарушения можно считать признаком, общим для значительного количества нарушений психики. Глубокое его изучение поможет лучше лечить данные нарушения.
Циркадные ритмы важны для всех систем живой природы - от примитивных молекул до человека. Анализ показал, что нарушения циркадных ритмов считаются фактором, который охватывает весь спектр психических расстройств. Ранее существовали трудности проверки этой гипотезы на молекулярном уровне, но найдено достаточно доказательств подобной связи.
Одним из характерных признаков нарушений циркадных ритмов являются проблемы со сном. Хотя внимание исследователей касалось известных расстройств вроде СДВГ, аутизма и биполярного расстройства, учёные полагают, что и связь проблем с психикой и нарушений циркадных ритмов может распространяться на многие другие проблемы психического здоровья, включая обсессивно-компульсивное расстройство, нервную анорексию, булимию, пищевую зависимость и даже болезнь Паркинсона. Циркадные ритмы отвечают за всю активность нашего организма днем и ночью, они синхронизированы с суточным циклом смены дня и ночи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Ирвайне
Медицина
общественный исследовательский университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета
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