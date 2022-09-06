В России быстро разработали вакцину от оспы обезьян
В Федеральном медико-биологическом агентстве создали российскую вакцину против оспы обезьян. В настоящий момент этот препарат проходит через доклинические исследования, как рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.
В интервью РИА Новости она поведала, что данная вакцина основана на так называемой векторной технологии, как и популярные в России отечественные прививки от коронавируса. Сейчас её испытывают на безопасность и переносимость, затем последуют более широкомасштабные исследования, которые продемонстрируют иммуногенность препарата. При этом ранее во Всемирной организации здравоохранения признали, что пока не обладают какой-либо информацией по поводу действенности уже применяющихся вакцин против оспы обезьян
Эта экзотическая для западного мира африканская болезнь неожиданно начала распространяться по планете несколько месяцев тому назад. Более 95% заразившихся это представители ЛГБТ-сообщества, поскольку основным путём заражения является секс. Однако теоретически можно заразиться и при других типах контактов с людьми, но только в том случае, если эти контакты являются довольно плотными. Именно поэтому заражённых призывают не посещать места с массовыми скоплениями людей.
Пока не сообщается о том, насколько летальной является оспа обезьян. Однако прежний опыт человечества с вспышками оспы показывает, что эта болезнь если и не убивала людей, то оставляла на них характерные оспенные отметки, которые сохранялись навсегда и негативно влияли на уровень удовлетворения жизнью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вероника Скворцова
Медицина
Глава Федерального медико-биологического агентства России
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