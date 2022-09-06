Храп впервые связали с риском рака

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Храп впервые связали с риском рака

Храпящие люди имеют повышенный риск развития рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Уппсалы в Швеции. 

Обструктивное апноэ во сне - расстройство, от которого страдают миллионы россиян. Часто оно сопровождается громким храпом, нарушениями дыхания и дневной сонливостью. Симптомы возникают из-за временной закупорки дыхательных путей во сне, из-за чего человек постоянно просыпается и снова погружается в сон, незаметно для себя. В итоге с утра он чувствует себя разбитым, а ночью спит с громким храпом, раздражая окружающих.

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Наибольшему риску апноэ во сне подвержены лица с лишним весом, диабетики, курильщики или любители алкоголя. Храп может быть связан с недостатком кислорода, получаемого ночью. Изучив более 62 000 пациентов с апноэ во сне, шведские учёные обнаружили, что жертвы тяжёлой его формы имели более высокий риск образования тромбов в венах. 

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При этом уже известно, что при обструктивном апноэ во сне повышен риск рака, но не было ясно, связано ли это с самим расстройством или сопутствующими факторами вроде ожирения и кардиометаболическими заболеваниями. И теперь установлено, что кислородное голодание из-за апноэ независимо повышает риск рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Уппсалы

Медицина

старейший университет Швеции и всей Скандинавии, основан в 1477 году, находится в шведском городе Уппсала

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Храп впервые связали с риском рака