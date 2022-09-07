Новых опасных мутаций коронавируса пока не произошло
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока коронавирус не прошёл через новые опасные мутации, который грозили бы человечеству очередными всплесками заболеваемости. Впрочем, никто не гарантирует, что этого не произойдёт в будущем.
Хотя эксперты обсуждают патогенность и опасность так называемого штамма Кентавр, который представляет собой сочетание сразу двух последних по времени мутаций коронавируса, нет доказательств того, что он обладает высокой патогенностью, то есть способностью спровоцировать масштабную волну. Эволюция коронавируса движется в сторону усиления уровня его заразности и снижения тяжести течения болезни. Ковид не заинтересован в уничтожении своих носителей, ему важно быстро размножаться в их организме, чтобы распространяться дальше.
Анна Попова заявила, что пока сложно предсказывать дальнейшее развитие COVID-19, но в настоящий момент нет каких-то данных о том, что вирус проходит новую опасную мутацию. Это заявление она сделала во время посещения Восточного экономического форума во Владивостоке. Тема коронавируса здесь по-прежнему является одной из самых актуальных, поскольку вирус в значительной степени повлиял на российскую и мировую экономику.
Заболеваемость в России, если судить по официальным данным статистики, относительно стабилизировалась. Уровень выздоровевших за вчерашний день достиг максимума за очень долгий срок и составил 46 304 человека. Количество госпитализированных также увеличилось до 4 230 человек против 1 830 днем ранее. Если позавчера в нашей стране было 76 летальных исходов из-за коронавируса, то 6 сентября уже 95. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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