Названа неожиданная опасность смартфонов для зрения
Все мы знаем о том, что привычка долго смотреть в экран смартфона может со временем повлиять на зрение. Но эксперты из Испании отметили и ещё одну угрозу - солнечные блики, которые отражаются от экрана.
Мы хорошо знаем, какую огромную угрозу представляет солнце для нашего зрения, и смотреть на небесное светило без защиты для глаз крайне опасно. Но даже отражение солнца или его блики на экране телефона могут навредить глазам. Испанские исследователи рассказали о двух пациентах, которые столкнулись с повреждениями сетчатки из-за мощного отражения солнца от экрана смартфона.
Оба были абсолютно убеждены в том, что не смотрели напрямую на солнце, и врачи пришли к выводу о том, что виноваты именно блики с экрана. Тридцатилетний мужчина четыре часа читал текст на планшете, находясь на террасе лыжного центра. Он столкнулся с искажениями зрения и с большим трудом разглядывал предметы на расстоянии. К счастью, со временем его проблемы разрешились.
Другая 20-летняя пациентка три часа пользовалась смартфоном на пляже. Ей, к сожалению, повезло меньше, и теперь зрение этой девушки является ограниченным из-за появления слепого пятна прямо в середине обзора. В этой связи испанские офтальмологи подчёркивают о необходимости рассказывать людям о возможных угрозах. Отражение солнца от экрана электронных устройств - фактор риска развития солнечной макулопатия. Это состояние обычно возникает у людей, которые смотрят прямо на солнце без солнечных очков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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