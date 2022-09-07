Тараканы-киборги будут спасать людей
Трудно представить насекомое, которое вызывало бы большую неприязнь, чем домашние тараканы. Но японские ученые сделали их полезными для людей за счёт использования солнечной энергии.
Исследователи из Страны восходящего солнца используют солнечную энергию, чтобы за счёт тараканов отслеживать изменения окружающей среды. Эти насекомые обладают уникальной способностью проникать во все щели, а благодаря ей их можно применять для поисково-спасательных операций в случае стихийных бедствий. Например, тараканов можно запускать внутрь разного рода завалов для того, чтобы отыскивать там зажатых людей. А это часто требуется при землетрясениях, ураганах или даже террористических актах.
Использование таких тараканов-киборгов возможно за счёт прикрепления к ним маленьких рюкзаков на солнечных батареях. Через них реально дистанционно управлять движениями тараканов. Эти рюкзачки подключаются непосредственно к нервной системе насекомых, и путем нажатия беспроводной кнопки тараканы отправляются в определённом направлении.
Отметим, что тараканов так пытаются использовать не первый раз, но исследователи впервые применили именно солнечную энергию вместо обычных батарей, которые быстро разряжаются. Кроме того, данные рюкзаки обладают и в 50 раз более высокой выходной мощностью, чем у предыдущих устройств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий