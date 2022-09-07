Женщины чаще страдают мерцательной аритмией
Исследователи из Медцентра Cedars-Sinai обнаружили, что у женщин вероятность развития мерцательной аритмии на 50% выше. В исследовании приняли участие 25 000 человек, раньше не имевших нарушений в работе сердца.
Мерцательная аритмия - тяжёлая патология сердечных сокращений, которая намного увеличивает риск инфарктов и инсультов. Если не помогает радиочастотная абляция, мерцательная аритмия практически не поддается лечению, и её жертвам приходится пожизненно принимать специфические лекарственные препараты. Американские учёные проанализировали 25 000 человек и, сделав поправку на разницу в росте, установили, что у женщин риск развития мерцательной аритмии был выше на 50%.
Проведено первое исследование, показывающее фактическое изменение риска фибрилляции предсердий. Но если мужчина и женщина имеют одинаковый рост, у слабого пола шанс столкнуться с мерцательной аритмии будет выше. И теперь необходимо понять, почему женщины сталкиваются с этим повышенным риском.
Ранее всегда считалось, что у женщин более низкая опасность развития мерцательной аритмии, потому что они, как правило, ниже мужчин. И вот теперь этот фактор был особо учтён исследователем. Распространённость мерцательной аритмии растёт, это один из важнейших факторов тяжелых сердечно-сосудистых патологий. Напомним, что болезни сердца - главная причина смерти в развитых странах мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медцентр Cedars-Sinai
Медицина
многопрофильный научно-исследовательский академический медицинский центр в Лос-Анджелесе, США
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