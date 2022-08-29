Мировая смертность от коронавируса упала до минимума
Хотя в России растут показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, в мире статистика является более радужной. Так, количество заражений за прошлую неделю впервые с конца прошлого месяца упало ниже 5 млн человек, снизилась и смертность.
За истекшие неделю у 4,3 млн жителей нашей планеты диагностировали коронавирус, что на 20% меньше, чем неделей ранее и на 40% ниже первой недели августа. Таковые результаты статистики, которую ведёт ТАСС. Здесь отмечается, что мировая заболеваемость сокращается уже 5 недель подряд, хотя в России она пока идёт в рост.
За последние 7 дней коронавирус унёс жизни чуть более 13 000 человек, это на 4 000 меньше, чем за тот же самый срок неделей ранее. По смертности сейчас мир находится на минимуме с начала июля. В Западной Европе заболеваемость продолжает снижаться, минимальные показатели отмечаются во Франции и Германии. А вот темпы снижения в Италии несколько замедлились, и здесь всё ещё фиксируют более 20 000 заболевших в сутки.
Что до России, то у нас в недельном исчислении заболеваемость выросла на 22,6%, однако стремительность этого роста замедляется. По уровню летальности США сохраняют лидирующую позицию - более 2 000 смертей за неделю. На втором месте теперь Япония с 1 075 смертями в неделю, а на третьем Бразилия. Продолжает расти смертность и в России, она уже достигла максимальных показателей с начала летнего сезона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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