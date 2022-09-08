Существует третий тип диабета
Большинство людей считают, что диабет делится на 1 и 2 тип. Но существует и ещё одна его разновидность, которая не вписывается в эти группы.
Диабет так называемого полуторного типа или 1,5 иногда именуется латентным аутоиммунным диабетом у взрослых. Это состояние имеет некоторые схожие характеристики с диабетом 1 и 2 типа. Больше он похож на диабет 1 типа, поскольку обладает аутоиммунным компонентом. Поджелудочная железа у жертвы данного диабета перестает вырабатывать адекватное количество инсулина и ошибочно повреждает инсулинпродуцирующие клетки.
Невозможно определить, почему обычно защищающие нашу иммунную систему от вредоносных патогенов антитела выходят из-под контроля и начинают разрушать производящие инсулин клетки. Тем не менее эксперты считают, что это связано с генетикой, то есть семейной историей аутоиммунных расстройств. Также могут быть виноваты и разного рода экологические триггеры, ожирение, вирусные инфекции и стресс.
Диабет типа 1,5 диагностируется во взрослом возрасте и развивается постепенно. Он похож на диабет 1 типа, поскольку имеет аутоиммунные компоненты, но симптомы у него более расплывчатые. Это учащённое мочеиспускание, повышенная жажда, проблемы со зрением, необъяснимая потеря веса и появление грибковых инфекций. Как и при диабете 1 типа, при полуторном диабете организм не вырабатывает достаточного количества инсулина. Но поскольку это происходит постепенно, лекарство для перорального приёма могут помочь на начальном этапе. Поэтому здесь пациенты не сразу нуждаются в инъекциях инсулина, но уровень сахара важно контролировать с помощью диеты, физических упражнений и здорового веса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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