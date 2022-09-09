Шестая волна коронавируса должна пойти на спад.
Инфекционист Николай Малышев оценил прогноз развития шестой волны коронавируса, разработанный нейросетью. Он предусматривает три варианта, включая оптимистический и пессимистический.
Нейросеть представила сразу три прогноза, в соответствии с которыми в России будет развиваться шестая волна коронавируса. Их прокомментировал в интервью радио Sputnik профессор Николай Малышев. Он отметил, что во всех сценариях отмечаются некоторые расхождения по времени в плане того, когда именно волна достигнет пика, и когда пойдёт на спад.
Эксперты внимательно следят за колебаниями заболеваемости в России. Некоторое время тому назад цифра суточных заражений достигла 50 000, потом начала снижаться, и заговорили о начале затухания пандемии. Однако вчера заболеваемость снова превысила 50 000 человек. Таким образом волна пока, что называется, находится на плато, то есть не идёт вверх, но и не опускается вниз.
Однако прохождение волны через пик, как полагает Николай Малышев, произойдёт именно в этом месяце. И после этого очередная атака на российское население со стороны COVID-19 пойдёт на убыль. Пока неизвестно, состоится ли седьмая волна, поскольку новых потенциальных её прародителей в виде очередных мутаций коронавируса пока не выявлено. Но они могут появиться в любой момент. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Малышев
Медицина
врач-инфекционист, профессор
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