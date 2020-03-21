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Российский ученый сообщил, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

врачи

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн рассказал, что пандемия коронавируса в России может пойти на спад через два месяца, диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией.


«Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то, наверное, что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться. Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», - заявил ученый. 


Также эскперт ожидает определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки и во всем мире.

Он отметил, что существующий сейчас метод диагностики коронавируса следует применять не только на тех, кто въезжает в Россию из-за границы или проявляет симптомы заболевания, но и на всех пациентах больниц, которые попали к врачу с пневмонией, передает РИА Новости.

Теги : ученый, коронавирус, Россия
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