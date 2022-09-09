Походы к зубному врачу избавят от деменции

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Походы к зубному врачу избавят от деменции

Финские исследователи установили, что заболевания дёсен увеличивают риск старческого слабоумия. Следовательно, их своевременное лечение поможет вам защититься от тяжелейшего неизлечимого недуга. 

Походы к зубному врачу для многих кажутся чем-то пугающим, но исследование показывает, что чем более регулярно мы садимся в кресло стоматолога, тем ниже риск развития деменции. Исследователи из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что страдающие заболеваниями дёсен и потерей зубов люди приблизительно на 20% чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера.

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Следовательно, наблюдение за здоровьем собственных зубов может иметь определяющее значение в деле профилактики неизлечимого старческого слабоумия. Отметим, что за последние десятилетия сразу несколько исследований установили аналогичную связь между здоровьем полости рта и деменцией. Это заставило учёных предположить, что даже сама болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована заболеваниями дёсен. 

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Так, вызывающие кровоточивость дёсен бактерии способны добираться до головного мозга. Новое исследование не получило убедительных подтверждений этого, оно носит наблюдательный характер. Кроме того, может существовать и совершенно иная связь. К примеру, на ранних этапах старческого слабоумия люди забывают чистить зубы, а это и приводит к развитию характерных болезней десен. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Восточной Финляндии

Медицина

один из крупнейших научных университетов Финляндии, образованный в результате слияния университета Йоэнсуу и университета Куопио в 2010 году

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Теги : зубной врач, старческое слабоумие
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