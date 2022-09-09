Для успеха ЭКО в эмбрионы надо добавлять кислоту
Добавление гиалуроновой кислоты в эмбрион повышает результативность экстракорпорального оплодотворения. К такому выводу пришли ученые из Еврейского университета в Израиле.
Израильские исследователи установили, что врачи могут повысить на треть показатели успешности экстракорпорального оплодотворения у женщин, использующих собственные яйцеклетки, если подвергнуть эмбрионы воздействию природной кислоты. Считается, что гиалуроновая кислота, содержащаяся в организме человека и получаемая в том числе синтетическим путём, помогает эмбриону прикрепляться к стенке матки.
Некоторые клиники по лечению бесплодия используют эту кислоту в качестве дополнительного компонента терапии, то есть того, что повышает шансы на успешный цикл ЭКО. Правда, это происходит совсем не везде. И теперь ученые решили количественно оценить полезность кислоты, проанализировав все собранные в ходе исследований по всему миру данные.
Было обнаружено, что при применении во время ЭКО собственных яйцеклеток женщины воздействие гиалуроновой кислоты в течение 10 минут перед помещением эмбриона в матку повышало вероятности цикла, приводящего к успешным родам, на 39%. Ученых особенно воодушевило сопоставление данных по пациентам и результатам ЭКО, которое показало, что гиалуроновая кислота, по-видимому, оказывает наибольшую помощь женщинам, которые ведут самую тяжёлую борьбу за собственную беременность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Еврейский университет в Иерусалиме
Медицина
крупнейший научный и учебный центр Израиля. Еврейский университет в Иерусалиме славится профессорами и учёными с мировым именем, а также лауреатами Нобелевской премии
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