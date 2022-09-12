Рост заболеваемости коронавирусом в России сохраняется 11 недель
11-ю неделю подряд увеличиваются показатели заболеваемости ковидом в нашей стране. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За прошлую неделю более 300 тысяч россиян заболели коронавирусом. В период с 5 по 11 сентября точная цифра положительных ПЦР-тестов на коронавирус составила 337 187, и это на 4,2% выше, чем за аналогичный период неделей ранее. Правда, данный рост замедляется. Неделей ранее он составлял 12,1% а за неделю до этого - 22,6%.
К сожалению, увеличиваются и данные по летальности. За прошлую неделю от коронавируса умерло 637 россиян, а неделей ранее их было 628. Зато количество госпитализаций снизилось и составило 25 513 человек, что на 5,3% ниже, чем за аналогичный период неделей ранее. Как следствие, растет и количество выздоравливающих – 314 308 за неделю. За аналогичный период ранее их было 250 737.
После двух недель снижения заболеваемости в Москве этот показатель снова увеличился. На прошлой неделе он составил 43 924, а на позапрошлой - 42 586. К сожалению, объем поправившихся на неделе был меньшим, чем объем заболевших. А вот по смертности ситуация чуть более оптимистична - 215 смертей за 7 дней. Это на 6% меньше, чем неделей ранее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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