Смертность от коронавируса опять растет
В мире зафиксирован рост смертности от коронавируса впервые за относительно долгий срок. Увеличиваются и показатели заболеваемости, как подсчитали в ТАСС.
На прошедшей неделе в мире коронавирусом заразилось ещё 4,2 млн человек, а это на 800 000 выше, чем неделей ранее. Таким образом заболеваемость ковидом стремительно растёт, и подлинные цифры намного выше, поскольку в целом ряде стран существенно снизили количество тестов. Впервые более чем за месяц также вырос и показатель смертности - за неделю скончалась 9,7 тысяч пациентов, это на 1 000 больше, чем за аналогичный период неделей ранее.
По уровню смертности теперь в лидерах не США, а Бразилия, там за неделю умерли 1,4 тысяч человек. Смертность в Бразилии увеличилась почти в два раза. Но и в США, где отмечалось некоторое плато по заболеваемости и смертности, также наметился небольшой рост за неделю - с 1,2 тысяч до 1,36 тысяч человек. К сожалению, Россия по-прежнему в лидерах, мы занимаем третью строчку. Правда у нас смертность продолжает снижаться, и за неделю умерло менее 500 человек.
А вот по уровню заболеваемости США пока пальму первенства не отдают, там по-прежнему свыше 120 000 заражений в сутки. На втором месте уже находится Германия, также сумевшая пересечь отметку в 100 000 заражений за день. Во Франции - свыше 80 000, в Бразилии - более 70 000, в Италии свыше 50 000 за день. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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