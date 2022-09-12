Одиночество не менее опасно для здоровья, чем курение

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Одиночество не менее опасно для здоровья, чем курение

Эпидемия одиночества, с которой столкнулось человечество, представляет глобальную угрозу для здравоохранения. Учёные из Гарварда выяснили, что одинокие люди живут на 8 лет меньше. 

Отсутствие друзей и одиночество могут спровоцировать депрессивные мысли, негативно влияющие на здоровье. Кто-то думает, что одиночество - это просто состояние ума, не воздействующее на наше самочувствие, но оно несёт смертельную угрозу. И точно так же, как скорбь, стрессовые ситуации и экстремальные эмоции способствуют так называемому синдрому разбитого сердца, одиночество провоцирует тяжелые нарушения здоровья. 

Одиночество резко ускоряет старение


Гарвардские ученые доказали, что по степени влияния на продолжительность жизни одиночество не отличается от курения. В целом, оно сокращает жизнь на 8 лет. Установлена связь между социальной изоляцией и уровнем белка свёртываемости крови, по которому можно судить о риске инсульта или инфаркта. Одиночество провоцирует рост показателей фибриногена, который свёртывает кровь в случае сильной кровопотери или травмы. Однако его избыток как может привести к увеличению артериального давления и накоплению характерных бляшек в артериях. Авторы исследования оценили показатели фибриногена у одиноких людей и тех, кто имел множество друзей и родственников. 

Болезни, к которым ведет одиночество


С сокращением количества социальных связей уровень фибриногена рос. Одиночество, по словам учёных, наносит вред здоровью, который можно сравнить с эффектом выкуривания 15 сигарет в день. Для мужчин одиночество особенно токсично, поскольку оно ухудшает функцию их мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Гарвардский университет

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