Смертность от рака простаты во время пандемии утроилась

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Смертность от рака простаты во время пандемии утроилась

Количество летальных исходов среди пациентов с опухолями предстательной железы выросло в три раза во время пандемии. Таковы данные системы здравоохранения в Великобритании. 

Статистика показывает тревожные изменения в деле диагностики и лечения опухолей предстательной железы в период пандемии. Судя по резкому росту количества смертей, эту болезнь стали выявлять намного позже, когда она гораздо менее излечима. В период пандемии смертность представителей сильного пола от рака предстательной железы выросла в три раза, как показывают свежие данные.

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Представители благотворительной организации Prostate Cancer UK провели самый тщательный анализ данных государственных больниц и выявили очень заметные изменения в деле диагностики и лечения коварной мужской болезни. В целом, врачи стали выявлять её намного позже, когда вероятность победы над раком ниже. Общей уровень смертности мужчин с раком простаты поднялся с 7% до начала пандемии до 26% в течение первых 9 месяцев борьбы с коронавирусом, то есть вырос в более чем в три раза. Но даже и в последующие 9 месяцев с января по сентябрь 2021 этот показатель составлял 18%, что всё равно намного выше допандемийного уровня. 

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Исследователи особенно подчеркивают, что повышенная смертность пациентов с раком простаты не была спровоцирована тем, что они также страдали от COVID-19. Чаще всего болезнь выявляли у пожилых людей, а в этом возрасте вероятность её прогрессирование выше. При этом количество выявленных случаев опухолей предстательной железы на поздних стадиях увеличилась с 12,7% до 15,5% во время пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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