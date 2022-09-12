Обнаружены процессы в нервных клетках при болезни Паркинсона
Израильские учёные впервые идентифицировали важные процессы в нервных клетках, одинаковые при всех типах болезни Паркинсона. Одной из сложностей при разработке новых методов лечения этого недуга является тот факт, что наследственная форма заболевания отмечается только у 15% пациентов.
Исследователи из Университета Хайфы впервые выявили некоторые нервные процессы, которые являются общими для различных типов болезни Паркинсона. Это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое поражает одного человека на каждые 500. Оно провоцирует неконтролируемые движения вроде тремора и дрожи, скованность и трудности при координации движений. Со временем болезнь прогрессирует, и состояние человека ухудшается, у него возникают трудности при ходьбе и разговоре, нарушения осанки и равновесия, а также потеря автоматических движений.
Данные процессы связаны со способностью клеток соединяться с внеклеточной матриксом и создавать новые синапсы. Благодаря использованию инновационной методики, исследователи впервые показали, что даже у спорадических случаев болезни Паркинсона, для изучения которых ещё не создали модели на лабораторных животных, данные процессы являются нарушенными. Большинство текущих исследований основывается на небольшом количестве известных мутаций болезни Паркинсона, вызванных генетическими факторами, поскольку создать модели для периодических форм болезни нельзя.
И вот теперь учёным удалось создать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки и эпигенетически перепрограммировать их в состояние эмбриональных стволовых клеток. Работая с пациентами со спорадической формой болезни Паркинсона, ученые установили нарушения нервных и клеточных механизмов, одинаковые для всех форм заболеваний. А это открывает и пути к новым методам лечения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хайфы
Медицина
высшее учебное заведение в г. Хайфе, Израиль. Состоит из нескольких кампусов, основной из которых находится на вершине горы «Тлалим» (ивр. תללים, «Склоны»), части горного хребта Кармель
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