Обнаружены процессы в нервных клетках при болезни Паркинсона

Университет Хайфы

Медицина

высшее учебное заведение в г. Хайфе, Израиль. Состоит из нескольких кампусов, основной из которых находится на вершине горы «Тлалим» (ивр. ‏תללים‏‎, «Склоны»), части горного хребта Кармель