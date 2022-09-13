Только ПЦР-тест отличит COVID-19 от гриппа

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Только ПЦР-тест отличит COVID-19 от гриппа

Профессор Александр Бутенко подчеркнул, что отличить один вирус от другого можно только с помощью ПЦР-теста. И проводить его необходимо, учитывая природу обоих патогенов. 

ПЦР-тест является золотым стандартом в диагностике коронавируса, поскольку точность этого теста превышает 97%. А вот экспресс-тесты на основе антигенов, которые позволяют узнать результат за 10-15 минут, часто оказываются неточными. Если поначалу на них был высокий спрос, особенно из-за необходимости проверять огромное количество пассажиров в аэропортах, то к настоящему моменту медики вновь рекомендуют использовать только ПЦР-тесты. 

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У коронавируса чаще всего возникают симптомы, которые очень похожи на проявления других ОРВИ, включая и грипп. Правда, как отметил профессор Бутенко, порой COVID-19 и вовсе отличается признаками, которые для него не свойственны. Всё это сильно затрудняет своевременную диагностику и лечение ковида в том случае, если это необходимо. Вот почему людям следует сдавать именно ПЦР-тесты, которые и позволят обнаружить коварный вирус вовремя. 

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Отметим, что в большинстве случаев коронавирус вовсе не нуждается ни в каком лечении и проходит сам собой, как и грипп. Но существуют уязвимые группы населения, включаю людей пожилых, лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, жертв ожирения и нарушений лёгких. В их случае важно своевременно начать профилактическую терапию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Бутенко
Александр Бутенко
Медицина
Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор
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