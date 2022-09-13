Заболеваемость гриппом в России растет
По мнению эпидемиолога Николая Брико, на фоне мутаций коронавируса в нашей стране увеличивается уровень распространения гриппа. Ранее оба этих вируса конкурировали между собой, но грипп проиграл.
В сезоне 2020/21 человечество впервые за очень долгий срок не столкнулось с сезонной эпидемией гриппа. Это было связано с тем, что сам вирус проиграл в тяжёлой борьбе со своим основным конкурентом COVID-19, он оказался более слабым. Кроме того, человечество интенсивно использовало медицинские маски, усиленно мыло руки и соблюдало социальную дистанцию. Конечно, смертность от гриппа, которая ежегодно составляет около 600 тысяч человек, была с лихвой компенсирована более значительным количеством смертей от коронавируса.
Однако в нынешнем сезоне на фоне мутаций коронавируса грипп может начать новую атаку на человечество. Академик Николай Брико полагает, что сейчас во многих странах уровень распространения гриппа и других респираторных патогенов резко увеличился. Нынешнее противостояние гриппа и штамма Омикрон может закончится тем, что оба вируса начнут активно поражать людей.
В этой связи необходимо не забывать про вакцины. В России существуют надёжные прививки против гриппа, которые можно сочетать с вакцинами от коронавируса. Обе эти инъекции повышают уровень защитных антител и в несколько раз усиливают иммунитет человека, снижая риск госпитализации и смерти из-за обоих болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Брико
Медицина
Эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН
Оставить комментарий