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Главный эпидемиолог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в России к маю

Николай Брико

К маю эпидемия коронавируса в России даст ощутимый спад, будучи сезонной инфекцией. Таким прогнозом поделился главный эпидемиолог Минздрава РФ академик Николай Брико.

Как сообщает MedikForum.ru, главный эпидемиолог страны высказался о том, что коронавирус относится к инфекциям, имеющим четко выраженный сезонный характер. Даже сейчас в России увеличение случаев коронавирусной инфекции не идет в геометрической прогрессии, и растет «не в пять и не в десять раз», подчеркнул Брико.

«Случаи заражения распространяются в основном в осенне-зимний период. Имеющиеся данные позволяют говорить, что резкого увеличения больных не будет», - спрогнозировал академик ситуацию на ближайшие месяцы.

По словам эпидемиолога, активность распространения коронавируса в России должна снизиться в конце апреля-начале мая. Говоря об этом, он отметил, что «таковы естественные процессы распространения инфекции».

Ученый добавил, что 80% зараженных коронавирусом страдают от довольно легкой формы заболевания. Наибольшую опасность он представляет собой для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нобелевским лауреатом Майклом Левиттом был спрогнозирован скорый конец пандемии коронавируса.
Теги : коронавирус
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