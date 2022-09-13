Что дневной свет делает с нашим мозгом

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Что дневной свет делает с нашим мозгом

Учёные раскрыли тайну того, что именно делает дневной свет с нашим мозгом. Хорошо известно, что изменение количества дневного света, которое мы получаем, может спровоцировать сезонное аффективное расстройство.

Исследование на мышах установило, что пребывающие в супрахиазматическом ядре нейроны координировались друг с другом в зависимости от длины светового дня. Отмечены изменения и в клетках, и в нейронной сетке. Супрахиазматическое ядро ( СХЯ ) - временный счетчик внутри гипоталамуса, тикающий весь день. Количество и выраженность ключевых нейротрансмиттеров изменялись в зависимости от уровня света ежедневно.

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Уже известно, что сдвиги в СХЯ могут влиять на работу паравентрикулярного ядра или области мозга внутри гипоталамуса, которая помогает справляться со стрессом, метаболизмом, иммунной системой, биологическим ростом и многим другим. Теперь исследователи установили молекулярную связь между дневным светом и нашим поведением. Как у мышей, так и у людей СХЯ - это часть механизмов мозга для хронометража, отвечающая за физические, психические и поведенческие циркадные ритмы по 24-часовой схеме. 

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Исследователи смогли выявить изменения в нейротрансмиттерах нейромедине S (NMS) и вазоактивном интестинальном полипептиде (VIP) у мышей, которыми затем было можно манипулировать для изменения сетевой активности. Наука приблизилась к тому, чтобы человек мог управлять своей реакцией на большее или меньшее количество света. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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