Мясников: лекарства для снижения давления и холестерина могут приводить к судорогам в ногах

Долгое сидение в неудобной позиции

Изменения стопы, например, плоскостопие

Водно-электролитные нарушения. Часто такое бывает при приёме мочегонных.

Недостаток магния

Недостаток железа

Остеохондроз

Ревматологические болезни, сахарный диабет, недостаток гормонов щитовидной железы

Лекарства: мочегонные, для лечения астмы, гормональные противозачаточные, некоторые препараты для понижения давления, лекарства для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты

Алкоголь, никотин, кофеин





потянуть носок ноги на себя (два-три раза);

походить босыми ногами по холодному полу;

сделать массаж мышцы;

принять тёплую ванну;

слегка уколоть сведенную мышцу иглой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.