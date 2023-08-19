Мясников: лекарства для снижения давления и холестерина могут приводить к судорогам в ногах
Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, в чем причина судорог в ногах по ночам. Эта проблема волнует многих людей.
Одна из причин — лекарство для понижения давления.
По словам Мясников, почти половина пациентов жалуются на схваткообразные боли в голенях. У людей сводит мышцы, особенно ночью, иногда происходит непроизвольное движение ног во сне («синдромом беспокойных ног»).
— Какой-то одной причины этому нет, тут может играть роль множество факторов — от плоскостопия до обезвоживания, — отметил Мясников в своем блоге.
Он перечислил такие факторы:
- Долгое сидение в неудобной позиции
- Изменения стопы, например, плоскостопие
- Водно-электролитные нарушения. Часто такое бывает при приёме мочегонных.
- Недостаток магния
- Недостаток железа
- Остеохондроз
- Ревматологические болезни, сахарный диабет, недостаток гормонов щитовидной железы
- Лекарства: мочегонные, для лечения астмы, гормональные противозачаточные, некоторые препараты для понижения давления, лекарства для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты
- Алкоголь, никотин, кофеин
- потянуть носок ноги на себя (два-три раза);
- походить босыми ногами по холодному полу;
- сделать массаж мышцы;
- принять тёплую ванну;
- слегка уколоть сведенную мышцу иглой.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, телеведущий, автор книг
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