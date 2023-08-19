Мясников: лекарства для снижения давления и холестерина могут приводить к судорогам в ногах

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ноги

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, в чем причина судорог в ногах по ночам. Эта проблема волнует многих людей.

Одна из причин —  лекарство для понижения давления.

По словам Мясников, почти половина пациентов жалуются на схваткообразные боли в голенях. У людей сводит мышцы, особенно ночью, иногда происходит непроизвольное движение ног во сне («синдромом беспокойных ног»). 

— Какой-то одной причины этому нет, тут может играть роль множество факторов — от плоскостопия до обезвоживания, — отметил Мясников в своем блоге.

Он перечислил такие факторы:
  • Долгое сидение в неудобной позиции
  • Изменения стопы, например, плоскостопие
  • Водно-электролитные нарушения. Часто такое бывает при приёме мочегонных.
  • Недостаток магния
  • Недостаток железа
  • Остеохондроз
  • Ревматологические болезни,  сахарный диабет, недостаток гормонов щитовидной железы
  • Лекарства: мочегонные, для лечения астмы, гормональные противозачаточные, некоторые препараты для понижения давления, лекарства для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты
  • Алкоголь, никотин, кофеин 

При судорогах в ногах может помочь:
  • потянуть носок ноги на себя (два-три раза);
  • походить босыми ногами по холодному полу;
  • сделать массаж мышцы;
  • принять тёплую ванну;
  • слегка уколоть сведенную мышцу иглой.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, телеведущий, автор книг
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Теги : судороги в ногах, синдром беспокойных ног
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