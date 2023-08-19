Уролог: розовый оттенок мочи может указывать на проблемы с почками и рак
Уролог Бахар Зелхоф выявил девять цветов мочи, которые могут указывать на проблемы со здоровьем. Моча, по его словам, может менять цвет от темно-желтого до розоватого.
— Цвет вашей мочи может меняться в зависимости от таких факторов, как питьевой режим, диета и лекарства. Оттенки от бледно-желтого до соломенно-желтого считаются нормальными и указывают на правильный режим питья. Необычный цвет может свидетельствует о проблемах со здоровьем, — рассказал медик.
Моча темно-желтого или янтарного цвета указывает на обезвоживание, в этом случае необходимо больше пить обычной воды комнатной температуры. Темно-коричневый или чайный цвет может свидетельствовать о заболевании печени или мышечном расстройстве.
— Если моча розовая или красноватая, это может быть связано с присутствием в ней крови. Речь также идет о проблемах с почками, инфекциях мочевыводящих путей или других серьезных проблемах, таких как рак, — объяснил уролог.
Зелхоф предупредил о ярко-оранжевой моче, которая может указывать на проблемы с печенью или желчными протоками. Более светло-оранжевая моча может быть вызвана приемом лекарств или употреблением продуктов с высоким содержанием бета-каротина, таких как морковь.
Синеватая или зеленоватая моча встречается крайне редко и тоже может быть вызвана некоторыми лекарствами или красителями. Кроме того, такие цвета могут указывать на редкое генетическое заболевание, называемое болезнью Хартнупа.
Болезнь Хартнупа – это заболевание, характеризующееся нарушением обмена аминокислот, главным образом, триптофана. Основные симптомы – пеллагроподобные кожные высыпания на лице и открытых участках тела, фоточувствительность, неврологические расстройства.
Болезнь Хартнупа возникает, когда организм не в состоянии усваивать определенные аминокислоты из рациона.
— Следует исследовать любые значительные изменения цвета мочи, не связанные с диетой или лекарствами, особенно если у вас есть другие симптомы, такие как лихорадка, озноб, боли в спине или животе, — отметил врач.
Зелхоф — уролог-консультант в частной медицинской клинике Pall Mall Medical, пишет Express.
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