Хирург-уролог Гадзиян рассказал, вредит ли эрекции курение электронных сигарет
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что электронные сигареты не могут считаться безопасными и так же влияют на эрекцию, как и обычные сигареты.
По словам врача, сейчас модно рассуждать о «безопасных электронных сигаретах». И хотя они не содержатряда продуктов горения, никотин так же попадает в кровь, как и после курения обычных сигарет. Он тут же тормозит работу органов, которым нужен кислород больше остальных, и своими токсинами воздействует на яички. Это замедляет производство тестостерона.
— Все это влияет на потенцию, ухудшая эрекцию, состояние которой полностью зависит от работы сосудов. Под действием никотина сосуды сужаются, формируется хронический вазоспазм, сокращается количество здоровых капилляров, а далее — ухудшение эректильной функции, — написал медик в своем блоге.
По мнению врачей, постоянное воздействие на организм никотина приводят к снижению выработки тестостерона, контролирующего способность мужчины к совершению полового акта. Почти 80 процентов случаев эректильной дисфункции возникают как осложнение заболеваний сосудов.
Гадзиян перечислил признаки снижения тестостерона у мужчин. Если есть хотя бы три — повод обратиться к врачу.
- Снижается интерес к сексуальной жизни
- Наблюдается эректильная дисфункция
- Снижается уровень энергии, появляется усталость
- Происходит уменьшение массы и силы мышц
- Жировая масса увеличивается
- Память и концентрация ухудшается
- Появляется нервозность и раздражительность
- А также сонливость и бессонница
- У мужчин увеличиваются грудные железы, «растет грудь»
- Качество кожи и волос снижается
- Количество жидкости в организме увеличивается
- Ухудшается зрение
- Наблюдается потеря костной массы
- Снижается рост волос на теле
- Снижается количество спермы
- Снижается чувство радости и удовлетворения
- Ухудшается аппетит
- Уменьшается размер яичек
- Ухудшается состояние зубов и десен
- Происходит снижение роста
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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