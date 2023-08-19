Хирург-уролог Гадзиян рассказал, вредит ли эрекции курение электронных сигарет

30 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/вейп-природа-девочка-курить-лес-4582482/
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Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что электронные сигареты не могут считаться безопасными и так же влияют на эрекцию, как и обычные сигареты.

По словам врача, сейчас модно рассуждать о «безопасных электронных сигаретах». И хотя они не содержатряда продуктов горения, никотин так же попадает в кровь, как и после курения обычных сигарет. Он тут же тормозит работу органов, которым нужен кислород больше остальных, и своими токсинами воздействует на яички. Это замедляет производство тестостерона.

— Все это влияет на потенцию, ухудшая эрекцию, состояние которой полностью зависит от работы сосудов. Под действием никотина сосуды сужаются, формируется хронический вазоспазм, сокращается количество здоровых капилляров, а далее — ухудшение эректильной функции, — написал медик в своем блоге.

По мнению врачей, постоянное воздействие на организм никотина приводят к снижению выработки тестостерона, контролирующего способность мужчины к совершению полового акта. Почти 80 процентов случаев эректильной дисфункции возникают как осложнение заболеваний сосудов.

Гадзиян перечислил признаки снижения тестостерона у мужчин. Если есть хотя бы три — повод обратиться к врачу.
  • Снижается интерес к сексуальной жизни
  • Наблюдается эректильная дисфункция
  • Снижается уровень энергии, появляется усталость
  • Происходит уменьшение массы и силы мышц
  • Жировая масса увеличивается
  • Память и концентрация ухудшается
  • Появляется нервозность и раздражительность
  • А также сонливость и бессонница
  • У мужчин увеличиваются грудные железы, «растет грудь»
  • Качество кожи и волос снижается
  • Количество жидкости в организме увеличивается
  • Ухудшается зрение
  • Наблюдается потеря костной массы
  • Снижается рост волос на теле
  • Снижается количество спермы
  • Снижается чувство радости и удовлетворения
  • Ухудшается аппетит
  • Уменьшается размер яичек
  • Ухудшается состояние  зубов и десен
  • Происходит снижение роста

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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Теги : вейпинг, эрекция, тестостерон
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