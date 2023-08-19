Хирург-уролог Гадзиян рассказал, вредит ли эрекции курение электронных сигарет

Снижается интерес к сексуальной жизни

Наблюдается эректильная дисфункция

Снижается уровень энергии, появляется усталость

Происходит уменьшение массы и силы мышц

Жировая масса увеличивается

Память и концентрация ухудшается

Появляется нервозность и раздражительность

А также сонливость и бессонница

У мужчин увеличиваются грудные железы, «растет грудь»

Качество кожи и волос снижается

Количество жидкости в организме увеличивается

Ухудшается зрение

Наблюдается потеря костной массы

Снижается рост волос на теле

Снижается количество спермы

Снижается чувство радости и удовлетворения

Ухудшается аппетит

Уменьшается размер яичек

Ухудшается состояние зубов и десен

Происходит снижение роста

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