Вредные выбросы нарушают сердечный ритм у подростков

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Вредные выбросы нарушают сердечный ритм у подростков

Здоровые подростки имеют повышенную опасность нарушений сердечного ритма из-за вредных выбросов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании. 

Нарушение сердечного ритма - опасная патология, которая грозит самыми серьёзными последствиями для здоровья человека. Обычно аритмии наблюдается у людей старшего возраста, однако под воздействием вредных выбросов совершенно здоровые подростки чаще сталкиваются с расстройствами сердцебиения. К этому приводит вдыхание мелкодисперсных частиц в атмосфере, как продемонстрировало самое масштабное научное исследование, изучавшее воздействие грязного воздуха на молодых людей. 

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Итоги этого исследования нельзя назвать сколько-нибудь оптимистичными. Аритмии заметно повышают риск инфарктов и инсультов, а также внезапной остановки сердца. Исследование показало, что даже в том случае, если загрязнения воздуха не превосходят предельно допустимых показателей, они всё равно негативно влияют на здоровье молодых людей. В исследовании приняли участие 300 американских подростков.

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Все они вначале прошли через медицинское обследование, которое подтвердило их здоровье. Затем медики следили за качеством вдыхаемого подростками воздуха и за деятельностью их сердца. При более высоких показателях мелких дисперсных частиц PM 2,5 в атмосфере вероятность нарушений в ритме сердца вырастала в следующие два часа. Отметим, что ранее нечто подобное наблюдалось и у людей пожилого возраста. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Пенсильвании

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