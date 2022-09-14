Вредные выбросы нарушают сердечный ритм у подростков
Здоровые подростки имеют повышенную опасность нарушений сердечного ритма из-за вредных выбросов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании.
Нарушение сердечного ритма - опасная патология, которая грозит самыми серьёзными последствиями для здоровья человека. Обычно аритмии наблюдается у людей старшего возраста, однако под воздействием вредных выбросов совершенно здоровые подростки чаще сталкиваются с расстройствами сердцебиения. К этому приводит вдыхание мелкодисперсных частиц в атмосфере, как продемонстрировало самое масштабное научное исследование, изучавшее воздействие грязного воздуха на молодых людей.
Итоги этого исследования нельзя назвать сколько-нибудь оптимистичными. Аритмии заметно повышают риск инфарктов и инсультов, а также внезапной остановки сердца. Исследование показало, что даже в том случае, если загрязнения воздуха не превосходят предельно допустимых показателей, они всё равно негативно влияют на здоровье молодых людей. В исследовании приняли участие 300 американских подростков.
Все они вначале прошли через медицинское обследование, которое подтвердило их здоровье. Затем медики следили за качеством вдыхаемого подростками воздуха и за деятельностью их сердца. При более высоких показателях мелких дисперсных частиц PM 2,5 в атмосфере вероятность нарушений в ритме сердца вырастала в следующие два часа. Отметим, что ранее нечто подобное наблюдалось и у людей пожилого возраста. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
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