Аспирин повышает выживаемость при опухолях
Приём аспирина увеличивает шансы раковых пациентов на выживание. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кардиффа в Уэльсе.
Исследование показало, что приём одного из самых распространённых безрецептурных средств в мире аспирина дарит преимущества пациентам с опухолями, которые перевешивают возможные побочные эффекты. Обнаружены прямые доказательства того, что прием аспирина увеличивал продолжительность жизни таких больных, а само исследование даже выявило некоторые биологические механизмы, стоящие за данным эффектом.
Самым значительным из них является способность аспирина уменьшать показатели воспалительных процессов в организме, которые отмечаются при злокачественных новообразованиях. Аспирин - это мощный антикоагулянт, он препятствует нормальному свертыванию крови и образованию тромбов, блокирует чрезмерный рост кровеносных сосудов и влияет на восстановление клеток. Отметим, что целый ряд исследований и раньше показывал способность аспирина при некоторых видах опухолях повышать выживаемость на 20%.
Но теперь получены важные дополнительные доказательства. Судя по всему, существует, как выразились сами исследователи, удивительная гармония биологических эффектов аспирина и механизмов, приводящих к развитию рака. А значит, аспирин можно назвать относительно безопасным лекарственным препаратом для раковых пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кардиффа
Медицина
государственный университет, основанный в 1883 году. Находится в г. Кардиффе Уэльса Великобритании
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