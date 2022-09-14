Нынешний уровень вакцинации не избавит человечество от кори
Учёные из Университета Джорджии установили, что нынешняя стратегия вакцинации вряд ли поможет избавиться от кори полностью. Авторы исследования посмотрели за тем, как делают прививки в 93 странах, где болезнь наиболее распространена.
Американские исследователи решили изучить возможность полного исчезновения кори и краснухи с лица земли за счёт применения действующей стратегии вакцинации. Они обратились к опыту прививочной кампании в 93 странах, где уровень кори и риск заражения максимален. Несмотря на заметное сокращение количества заражений корью и краснухой во всём мире, всё-таки существует значительный разрыв между современным уровнем заболеваемости и эффективностью вакцинации. Корь - это одна из наиболее заразных респираторных болезней, она распространяется так быстро, что взять ее под контроль сложно.
Базовый коэффициент инфекционности R, определяющий число людей, которых может заразить вокруг себя один носитель патогена, при кори составляет 18. Для сравнения, при начальном уханьском штамме коронавируса он составлял всего 3. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения заказала отчёт по поводу возможности полной ликвидации кори и краснухи.
Оценки проводились в сотрудничестве со стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по данным болезням. Также в них приняли участие специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Используя сразу четыре модели передачи болезни и два сценария вакцинации, учёные установили, что краснуху нынешними методами можно ликвидировать, а вот корь не получится. При этих стратегиях не удаётся охватить прививками самых малообеспеченных людей в мире. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джорджии
Медицина
американский публичный университет, расположенный в штате Джорджия, один из вузов Университетской системы штата Джорджия
Оставить комментарий