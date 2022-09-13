Столетний невролог назвал привычки, которые не дают ему стареть

75 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/пожилая-пара-парк-пандемия-6836836/
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Доктор Говард Такер – уникальный человек, который своим примером показывает, что  жить и заниматься любимым делом можно очень долго.

Такер –  американский невролог. Он занимается медициной с 1947 года. А еще в возрасте 67 лет он стал юристом и сдал экзамен на адвоката. Говард Такер занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший практикующий врач. В многочисленных интервью доктор шутит, что будет жить вечно.

В 1957 году Такер женился на Саре Сигел. По состоянию на 2022 год Сара (а ей 88 лет) работает психоаналитиком. У Такера и его жены четверо детей и десять внуков.

Сейчас Такер не принимает пациентов, но продолжает обучать студентов. По словам медика, ключ к долголетию –  в любви к своей работе. Когда ты любишь свое дело, занимаешься им и видишь отдачу – живешь долго и плодотворно.

По данным исследования Harvard Health Publishing, удовольствие от работы напрямую связано с хорошим здоровьем и продолжительностью жизни.

Как заявляют ученые в статье, опубликованной в BMJ, постоянное получение удовольствия в старости связано с низким уровнем смертности – чем больше пожилые люди наслаждаются жизнью, тем ниже вероятность смерти.

— Мы не можем сказать, что именно является причиной, а что является следствием в данном случае. Тем не менее, эти результаты заставляют нас по-новому взглянуть на то, как ощущение своего собственного благополучия влияет на здоровье человека. В пользу этого говорит то, что высокие или низкие уровни счастья вызывали аналогичные изменения в продолжительности жизни, — рассказывает Эндрю Стэпто из университетского колледжа Лондона.

Люди, которые говорили о том, что они довольны своей жизнью, примерно на 24% реже умирали, чем остальные участники исследования.

Согласно возрастной классификации ВОЗ, биологический возраст сейчас существенно изменился. 
  • От 25 до 44 лет– это молодой возраст;
  • 44-60 лет –это средний возраст;
  • 60-75 лет - пожилой возраст;
  • 75-90 лет - старческий возраст;
  • 90 лет и старше – долгожители. 

Как прожить 100 лет и дольше?
  • Мало есть и много двигаться
  • Необходима активная работа мозга для сохранения памяти и ясности ума
  • Уметь работать со стрессом
  • Придерживаться принципов здорового образа жизни
  • Уметь отдыхать
  • Постоянно бывать на свежем воздухе
  • Отказаться от вредных привычек
  • Отказаться от всего, что мешает полноценному сну
  • Дружить с теми, кто близок по духу
  • Беречь близких, чтобы как можно дольше быть с семьей
  • Иметь позитивный взгляд на мир
  • Не отказывать себе в удовольствиях
  • Иметь любимое дело.

Посильные физнагрузки могут дать пятикратное увеличение выработки эндорфинов – гормонов счастья.

Что касается здоровья, то необходимо следить за давлением и пульсом, а также регулярно проходить медосмотры и сдавать анализы.

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Теги : долгожители