Столетний невролог назвал привычки, которые не дают ему стареть
Доктор Говард Такер – уникальный человек, который своим примером показывает, что жить и заниматься любимым делом можно очень долго.
Такер – американский невролог. Он занимается медициной с 1947 года. А еще в возрасте 67 лет он стал юристом и сдал экзамен на адвоката. Говард Такер занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший практикующий врач. В многочисленных интервью доктор шутит, что будет жить вечно.
В 1957 году Такер женился на Саре Сигел. По состоянию на 2022 год Сара (а ей 88 лет) работает психоаналитиком. У Такера и его жены четверо детей и десять внуков.
Сейчас Такер не принимает пациентов, но продолжает обучать студентов. По словам медика, ключ к долголетию – в любви к своей работе. Когда ты любишь свое дело, занимаешься им и видишь отдачу – живешь долго и плодотворно.
По данным исследования Harvard Health Publishing, удовольствие от работы напрямую связано с хорошим здоровьем и продолжительностью жизни.
Как заявляют ученые в статье, опубликованной в BMJ, постоянное получение удовольствия в старости связано с низким уровнем смертности – чем больше пожилые люди наслаждаются жизнью, тем ниже вероятность смерти.
— Мы не можем сказать, что именно является причиной, а что является следствием в данном случае. Тем не менее, эти результаты заставляют нас по-новому взглянуть на то, как ощущение своего собственного благополучия влияет на здоровье человека. В пользу этого говорит то, что высокие или низкие уровни счастья вызывали аналогичные изменения в продолжительности жизни, — рассказывает Эндрю Стэпто из университетского колледжа Лондона.
Люди, которые говорили о том, что они довольны своей жизнью, примерно на 24% реже умирали, чем остальные участники исследования.
Согласно возрастной классификации ВОЗ, биологический возраст сейчас существенно изменился.
- От 25 до 44 лет– это молодой возраст;
- 44-60 лет –это средний возраст;
- 60-75 лет - пожилой возраст;
- 75-90 лет - старческий возраст;
- 90 лет и старше – долгожители.
Как прожить 100 лет и дольше?
- Мало есть и много двигаться
- Необходима активная работа мозга для сохранения памяти и ясности ума
- Уметь работать со стрессом
- Придерживаться принципов здорового образа жизни
- Уметь отдыхать
- Постоянно бывать на свежем воздухе
- Отказаться от вредных привычек
- Отказаться от всего, что мешает полноценному сну
- Дружить с теми, кто близок по духу
- Беречь близких, чтобы как можно дольше быть с семьей
- Иметь позитивный взгляд на мир
- Не отказывать себе в удовольствиях
- Иметь любимое дело.
Посильные физнагрузки могут дать пятикратное увеличение выработки эндорфинов – гормонов счастья.
Что касается здоровья, то необходимо следить за давлением и пульсом, а также регулярно проходить медосмотры и сдавать анализы.
Топ-4 долгожителей: Жанна Кальман прожила 122 года 164 дня, Канэ Танака 119 лет 107 дней, Сара Носс 119 лет 97 дней, Люсиль Рандон 118 лет 210 дней.
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