Два ранних признака гипотиреоза, которые легко заметить при походе в туалет
Одними из самых ранних признаков низкого уровня активности щитовидной железы могут быть запор и твердый стул по утрам.
Гипотиреоз – распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы. Метаболизм в организме при гипотиреозе замедляется, что сказывается на всех системах организма.
Ранние симптомы этого заболевания включают:
- Твердый стул или запор
- Зябкость
- Усталость
- Более тяжелые и нерегулярные менструации
- Боль в суставах или мышцах
- Бледность или сухость кожи.
Национальный институт диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (NIDKK) подтверждает, что запор на самом деле является одним из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза. Исследование опубликовано в Express.
Это результат замедления работы пищеварительной системы, и его можно облегчить, скорректировав прием лекарств или внеся изменения в рацион питания.
Гиперактивная щитовидная железа, напротив, ускоряет работу систем организма, включая пищеварение, что может привести к более частой дефекации, а в некоторых случаях и к диарее.
Что вызывает гипотиреоз?
Это заболевание имеет две довольно распространенные причины: воспаление щитовидной железы и медикаментозное лечение, которое влияет на способность железы вырабатывать достаточное количество гормонов.
Менее распространенные причины:
- Проблемы, связанные с гипофизом
- Дефицит йода
- Врожденный гипотиреоз.
Российские медики выделяют следующие признаки болезни:
- потеря массы тела при сохранении аппетита;
- аритмия, тахикардия;
- тревожное состояние;
- депрессивность;
- повышение потливости;
- мелкий тремор пальцев и кистей рук;
- нарушение пищеварения;
- формирование видимого зоба;
- повышенная утомляемость.
Как гипотиреоз влияет на внешность
Основные симптомы гипотиреоза у женщин и мужчин примерно одинаковые: одутловатость лица, грубый и охрипший голос, желтизна кожи, отёкшие конечности, налитые веки.
Читайте также: Два признака необратимого повреждения печени.
Оставить комментарий