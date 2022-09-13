Два ранних признака гипотиреоза, которые легко заметить при походе в туалет

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шея

Одними из самых ранних признаков низкого уровня активности щитовидной железы могут быть запор и твердый стул по утрам.

Гипотиреоз – распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы. Метаболизм в организме при гипотиреозе замедляется, что сказывается на всех системах организма.

Ранние симптомы этого заболевания включают:
  • Твердый стул или запор
  • Зябкость
  • Усталость 
  • Более тяжелые и нерегулярные менструации
  • Боль в суставах или мышцах
  • Бледность или сухость кожи.

Национальный институт диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (NIDKK) подтверждает, что запор на самом деле является одним из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза. Исследование опубликовано в Express.

Это результат замедления работы пищеварительной системы, и его можно облегчить, скорректировав прием лекарств или внеся изменения в рацион питания.

Гиперактивная щитовидная железа, напротив, ускоряет работу систем организма, включая пищеварение, что может привести к более частой дефекации, а в некоторых случаях и к диарее.

Что вызывает гипотиреоз?

Это заболевание имеет две довольно распространенные причины: воспаление щитовидной железы и медикаментозное лечение, которое влияет на способность железы вырабатывать достаточное количество гормонов.

Менее распространенные причины:
  • Проблемы, связанные с гипофизом
  • Дефицит йода
  • Врожденный гипотиреоз.

Российские медики выделяют следующие признаки болезни:
  • потеря массы тела при сохранении аппетита;
  • аритмия, тахикардия;
  • тревожное состояние;
  • депрессивность;
  • повышение потливости;
  • мелкий тремор пальцев и кистей рук;
  • нарушение пищеварения;
  • формирование видимого зоба;
  • повышенная утомляемость.

Как гипотиреоз влияет на внешность

Основные симптомы гипотиреоза у женщин и мужчин примерно одинаковые: одутловатость лица, грубый и охрипший голос, желтизна кожи, отёкшие конечности, налитые веки.

Специалист назвала главную ошибку, которую совершают люди при походе в туалет


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