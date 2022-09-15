Кислородные камеры помогают при коронавирусе
Методика гипербарической оксигенации или воздействия чистым кислородом очень полезна при постковидном синдроме. К такому выводу пришли исследователи из Израиля.
Если пациенты с коронавирусом длительное время получали лечение так называемым чистым кислородом, у них наблюдались улучшения в повреждённых тканях мозга, а когнитивная деятельность улучшалась, по сравнению с теми, кто получал обычный воздух. При постковидном синдроме многие сталкиваются с туманом в голове или спутанностью сознания. Эксперты связывают ее с тем, что коронавирус повреждает ткани мозга и уменьшает его размер.
И вот теперь исследователи разработали эксперимент с использованием методики гипербарической оксигенации. Пациенты с коронавирусом, имевшие когнитивные нарушения, прошли 40 сеансов в барокамере в течение 60 дней. Во время каждого сеанса они дышали чистым кислородом через маску 90 минут. Правда, тот самый чистый кислород получала только основная группа, а в контрольной использовали обычный воздух с меньшим содержанием кислорода.
Итоги эксперимента показали существенное улучшение состояния повреждённой мозговой ткани и когнитивного функционала у тех, кто получал чистый кислород. Большинство из них заявили о том, что чувствуют себя нормально. Внутри больших по объёму барокамер могут размещаться до 12 пациентов и сотрудников медицинских учреждений, это очень похоже на герметичный салон самолёта, но в нём гораздо больше места, чем даже в первом классе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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