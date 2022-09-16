Что делает с мозгом один загул
Вот ещё одна мотивация для того чтобы отказаться от алкоголя. Исследование показало, что делает с мозгом всего один эпизод злоупотребления спиртным.
В данном исследовании ученых из Университета Кёльна использовалась генетическая модель плодовой мушки. Установлено, что изменения в миграциях митохондрий в синапсах уменьшают положительный эффект алкоголя. Спиртное влияет на структуру синапсов, а также на динамику митохондрий или электростанции клеток. Синапсы - это точки контакта между нейронами, где информация передаётся от одного нейрона к другому.
Полученные результаты показывают, что даже один мощный загул может стать основой для формирования алкогольной зависимости. При этом практически все предыдущие исследования были сосредоточены на негативных последствиях злоупотребления алкоголем для гиппокампа или центра управления нашим мозгом. А теперь немецкие учёные хотели обнаружить перемены в молекулах, которые зависят от этанола.
Именно они создают базис для сохраняющихся изменений в клетках даже после одного отравления этанолом. Эффект однократного злоупотребления алкоголя исследовался очень подробно на молекулярном, клеточном и поведенческом уровне. Доказано, что даже один эпизод может спровоцировать развитие алкогольной зависимости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кельна
Медицина
одно из высших учебных заведений в Кёльне, существующее с 1388 года
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