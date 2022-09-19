Уколы заменят вазэктомию
Уже в ближайшее время вазэктомия, как радикальный метод мужской контрацепции, может отойти в прошлое. Противозачаточные прививки для мужчин появятся всего через год.
Исследователи разработали укол, который обеспечивает мужчинам контрацепцию в течение 10 лет. Он создан учеными из Индийского технологического института, и в настоящее время данное средство проходит последние испытания. Считается, что оно появится в течение 12 месяцев. По утверждениям создателей, инъекция лучше вазэктомии, так как является менее болезненной и, что самое главное, обратимой.
Однако британские эксперты полагают, что многие мужчины всё равно будут колебаться. Представители сильного пола крайне неохотно делают такие инъекции, а количество обращений за вазэктомией традиционно снижается. И пока спрос на данную процедуру не будет восстановлен, вряд ли у новой инъекции окажется большой потенциал.
Это средство представляет собой гель, который воздействует на хвостовую участь отдельных сперматозоидов, не позволяя им оплодотворять яйцеклетки. Процедуру можно обратить вспять за счёт инъекции воды и пищевой соды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий