Вакцин и лекарств от коронавируса в России полно
В нашей стране имеются значительные запасы вакцин и препаратов от коронавируса. Даже несмотря на тот факт, что сами вакцины в России не выпускаются с осени прошлого года.
На форуме «Биотехмед» в городе Сочи один из руководителей российского Минпромторга Василий Осьмаков подтвердил, что в нашей стране сформированы достаточные запасы вакцин и лекарств от коронавируса. Некоторые позиции он оценил, как «сотни процентов», если исходить из ежемесячного потребления. Возможно, именно поэтому с ноября прошлого года вакцины на территории нашей страны не производят. Выпуск приостановлен из-за формирования значительных запасов и падения спроса на вакцинацию.
При этом ряд экспертов в нашей стране не раз высказывал мнение о том, что лекарства от коронавируса российского производства не только не эффективны в лечении коронавируса, но и даже представляют некоторую опасность для пациентов, как например, производные японского препарата фавипиравира. Исследованиями доказано, что они не помогают при коронавирусе и даже могут усугубить течение болезни, но в России такие лекарства, как арепливир, очень активно применяются в лечении.
В настоящий момент в нашей стране продолжается слабый рост заболеваемости коронавирусом. Волна плавно сместилась от Москвы и Санкт-Петербурга в сторону других российских регионов. Россия на третьем месте в мире по суточной смертности от коронавируса, а общее количество умерших приближается к 390 000 человек, по данным штаба по борьбе с коронавирусом. При этом Росстат демонстрирует показатель избыточной смертности в период пандемии на уровне свыше полутора млн человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Василий Осьмаков
Медицина
первый замминистра промышленности и торговли РФ
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