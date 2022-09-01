Российские вакцины давно не выпускают, но их хватит

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Российские вакцины давно не выпускают, но их хватит

В российском Минпромторге заявили об адекватном количестве вакцин против коронавирусной инфекции в нашей стране. И это при том, что еще в ноябре 2021 производство вакцин остановилось из-за отсутствия спроса. 

Хотя по официальной статистике штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, через вакцинацию первым компонентом в России прошло около 95 млн человек, уровень коллективного иммунитета в нашей стране чуть более 7%. Это связано с тем, что у подавляющего большинства прошедших через эти уколы с момента их проведения прошло свыше 6 месяцев, и вся имеющаяся защита испарилась. А значит, такие люди уязвимы перед заражением коронавирусом почти в такой же степени, что и непривитые. Кроме того, в эти 95 млн оперативный штаб включает и тех, кто прошёл через первоначальный курс и через ревакцинацию, а значит одни и те же лица учитываются по нескольку раз. 

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Уровень коллективного иммунитета - это одна из основных уязвимостей нашего здравоохранения при противостоянии коронавирусу наряду с использованием не имеющих межународного признания лекарств, которые и могли привести к такой запредельной смертности. К примеру, в Южной Корее ковидом заразилось на несколько миллионов человек больше, но смертность – в 12 (!) раз ниже, чем в России.  Если ситуация с прививками изменится, и в несколько раз больше россиян неожиданно обратится за вакцинацией, то запасов имеющихся прививок хватит на всех. Об этом и заявили в российском Минпромторге. 

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При этом в министерстве отметили, что вакцины в нашей стране давным-давно не производятся, поскольку на них нет спроса. Но производители могут восстановить выпуск этих препаратов в самые короткие сроки, а кроме того, уже сформирован огромный запас невостребованных вакцин (им недавно продлили срок годности), и их вполне хватит даже в том случае, если спрос вырастет очень резко. В Минпромторге признали, что производство российских вакцин на территории нашей страны остановилось ещё в ноябре прошлого года, то есть их не производят уже почти целый год. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Российские вакцины давно не выпускают, но их хватит
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