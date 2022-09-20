Уникальный пластырь запечатает рану
Учёные разработали высокотехнологичный пластырь, который плотно запечатывает рану и отклеивается впоследствии абсолютно безболезненно. Это крайне важно, учитывая тот факт, что большинство пластырей при отклеивании вызывают у человека сильные болевые ощущения.
Всем нам знакома эта боль при отклеивании пластыря, поскольку он цепляет на себя мелкие волоски, выдираемые потом с корнями из кожи. Ученые из Университета Пенсильвании разработали новую экспериментальную разновидность пластыря, которая отклеивается совершенно безболезненно от кожи. Для этого саму кожу необходимо поместить на несколько секунд в воду.
Но что еще более важно, при нанесении на кожу этот пластырь прилипает в два раза лучше, чем все его нынешнее альтернативы. А это намного снижает вероятность проникновения в рану бактерий, грязи или просто нежелательного трения, из-за которого процесс заживления самой раны замедлится. Данный пластырь предназначен для использования на ранах, которые требуют как амбулаторного лечения, так и наблюдений в условиях стационара.
При стандартных пластырях их снятие с кожи может быть таким же болезненным, как и сама травма, особенно если кожа мягкая или содержит много волосков. Хорошо известно, что когда с человека снимают гипс, то клей может сдирать весь внешний слой кожи, что провоцирует очень сильную боль. Кроме того, выдираются с корнями и волоски из кожи. К слову, ученые до сих пор точно не знают, как лучше человеку снимать пластырь - разом за секунду, или очень медленно и постепенно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания). Основан в 1751 году Бенджамином Франклином
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