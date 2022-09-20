Даже через год после COVID-19 риск тромбов повышен
Перенесшие коронавирусную инфекцию люди имеют повышенный риск опасных тромбов и через год после выздоровления. К такому выводу пришли исследователи из Бристольского университета.
Уже значительное количество научных работ доказывали связь коронавируса с проблемами, вызывающими тромбы. А к таким проблемам относятся, в частности, инфаркты и инсульты. Риск сердечно-сосудистых осложнений сразу после постановки диагноза COVID-19 значительно выше, по сравнению с людьми, у которых коронавируса нет. Однако новое исследование показывает, что этот риск сразу после выздоровления до среднестатистических отметок не снижается.
Оказывается, даже через 49 недель он всё равно остаётся повышенным. Речь идёт о вероятности глубокого венозного тромбоза или закупорок, которые появляются в крупных венах. У людей, переболевших коронавирусом, он почти в два раза выше, по сравнению с теми, кто с ковидом не сталкивался. Это очень значительное исследование, которое учло информацию по 48 млн жителей, то есть почти каждому взрослому гражданину Англии и Уэльса с января по декабрь 2020.
Полученные данные подтверждают предположения о том, что для жертв сердечно-сосудистых болезней приём профилактических препаратов сейчас ещё более важен, чем до пандемии. Особенно если эти препараты защищают от тромбов. Речь идёт об антикоагулянтах, прием которых ни в коем случае нельзя пропускать, даже если вы не знаете о том, болели ли коронавирусом, поскольку многие переносят его бессимптомно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бристольский университет
Медицина
входит в группу «университетов из красного кирпича» (то есть изначально бывших политехническими колледжами). Получил Королевскую хартию в 1909 году
Оставить комментарий