Три витаминные добавки, повышающие риск рака легких

— Мы не рекомендуем длительный прием добавок с бета-каротином, ретинолом и лютеином для профилактики рака, особенно среди курильщиков, — говорится в исследовании.

Результаты исследования опубликованы в газете Daily Express. Как отмечают специалисты, дополнительный прием таких добавок, как бета-каротин, ретинол и лютеин может быть связан с риском развития рака легких.Эти вещества можно и нужно получать с пищей, но некоторые люди употребляют витамины в качестве добавок, думая, что приносят своему организму большую пользу. Причем чем больше добавок, тем больше пользы. Это очень опасное заблуждение.Здоровая диета, в которой присутствует большое количество свежих фруктов и овощей, может снижать риск развития онкозаболеваний.благотворно влияет на здоровье глаз, борется со снижением зрения и развитием катаракты. Влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память.В большом количестве содержится в тыкве, моркови, зелёном луке, щавле, шпинате, латуке, салате, капусте кейл, помидорах, красном перце, брокколи, грейпфрутах, чёрной смородине.— жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен. Применяется при терапии рахита, гипотрофии, ОРЗ, бронхолегочных заболеваниях, поражениях ЖКТ, циррозе печени. Источником ретиноидов являются животные продукты. Особенно богаты ретинолом рыбий жир, яйца, сливочное масло, молоко, говяжья печень.— пигмент, относящийся к ксантофиллам. Это основная составная часть жёлтых пигментов в листьях, цветках, плодах и почках, а также во многих водорослях и микроорганизмах. Лютеин может помочь улучшить зрение и защитить от возрастных заболеваний глаз. Способен поглощать избыточную энергию фотонов и уничтожать свободные радикалы.Наиболее богаты лютеином шпинат и черника, а также брокколи, брюссельская капуста, черная смородина, томаты, морковь, тыква и кабачки.Докторв программе «О самом главном» рассказывал, что не все витамины безобидны. Он привел пример исследования, участники которого получали бета-каротин – то есть витамин А. У тех испытуемых, кто курил, начал резко, по словам Мясникова, «расти вверх рак легких». Группу распустили и в причинах роста онкологии разбираться не стали, но было заявлено, что бета-каротин не рекомендуется здоровым людям.Читайте также: Два признака необратимого повреждения печени