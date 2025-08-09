Это распространенная и опасная ошибка при приеме обезболивающих: врач Мясников

— Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще, — отметил медик в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1».

предназначены для лечения жара, слабой и умеренной боли

парацетамол оказывает жаропонижающее действие

ибупрофен оказывает еще и противовоспалительное действие





межреберная;

наружного кожного нерва бедра;

седалищного нерва;

затылочных нервов;

тройничного нерва и так далее.