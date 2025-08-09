Это распространенная и опасная ошибка при приеме обезболивающих: врач Мясников

771 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/парацетамол-медикамент-таблетки-315875/
таблетки

Россияне часто допускают ошибку при приеме обезболивающихпрепаратов, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Боль бывает разная — и по ощущениям, и по происхождению. Назначать препарат должен только врач после обследования. Однако многие люди предпочитают проглотить таблетку и не думают о последствиях.

— Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще, — отметил медик в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1».

По его словам, есть восемь групп обезболивающих медикаментов. 

Кроме того, если это делать регулярно, то можно спровоцировать развитие зависимости. Иногда даже может появиться новый вид боли — медикаментозный.

Ибупрофен и парацетамол — самые популярные средства от боли и жара, часто продаются без рецепта.

  • предназначены для лечения жара, слабой и умеренной боли 
  • парацетамол оказывает жаропонижающее действие 
  • ибупрофен оказывает еще и противовоспалительное действие 
Ибупрофен обычно прописывают подходит при менструальной, мышечной и зубной боли, а парацетамол — для лечения головной боли.

При этом ибупрофен нежелательно принимать при язве желудка и гастрите, а парацетамол не рекомендуется при проблемах с печенью. Тонкостей много, поэтому без консультации врача препараты принимать может быть опасно.

Что такое боли неврологического характера

Неврологическая боль, в отличие от физической, вызвана поражениями не тканей или органов, а периферических нервов.

В зависимости от того, на каком именно участке расположен пораженный нерв, выделяют типы неврологических болей.


  • межреберная;
  • наружного кожного нерва бедра;
  • седалищного нерва;
  • затылочных нервов;
  • тройничного нерва и так далее.

Врач назвал главную ошибку при выборе картофеля


Читайте также: Одиннадцать симптомов, указывающих на явные проблемы с щитовидной железой.
Читать MedikForum.ru в
Доктор Мясников назвал ключевую ошибку при приеме обезболивающих
Мясников указал на опасные для здоровья популярные обезболивающие
Врач Мясников предупредил об опасности популярных обезболивающих
Теги : парацетамол, Мясников, обезболивающие
Это распространенная и опасная ошибка при приеме обезболивающих: врач Мясников
Здоровая привычка, которая перед сном вредит вашему сердцу - кардиолог
Как помогает при ОРВИ молоко с минеральной водой или маслом: врач Голубова