Это распространенная и опасная ошибка при приеме обезболивающих: врач Мясников
Россияне часто допускают ошибку при приеме обезболивающихпрепаратов, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
Боль бывает разная — и по ощущениям, и по происхождению. Назначать препарат должен только врач после обследования. Однако многие люди предпочитают проглотить таблетку и не думают о последствиях.
— Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще, — отметил медик в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1».
По его словам, есть восемь групп обезболивающих медикаментов.
Кроме того, если это делать регулярно, то можно спровоцировать развитие зависимости. Иногда даже может появиться новый вид боли — медикаментозный.
Ибупрофен и парацетамол — самые популярные средства от боли и жара, часто продаются без рецепта.
- предназначены для лечения жара, слабой и умеренной боли
- парацетамол оказывает жаропонижающее действие
- ибупрофен оказывает еще и противовоспалительное действие
При этом ибупрофен нежелательно принимать при язве желудка и гастрите, а парацетамол не рекомендуется при проблемах с печенью. Тонкостей много, поэтому без консультации врача препараты принимать может быть опасно.
Что такое боли неврологического характера
Неврологическая боль, в отличие от физической, вызвана поражениями не тканей или органов, а периферических нервов.
В зависимости от того, на каком именно участке расположен пораженный нерв, выделяют типы неврологических болей.
- межреберная;
- наружного кожного нерва бедра;
- седалищного нерва;
- затылочных нервов;
- тройничного нерва и так далее.
