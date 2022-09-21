Распространение ковида по Москве упало до минимума

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Распространение ковида по Москве упало до минимума

Так называемый коэффициент R, свидетельствующий о распространении коронавируса в популяции, в Москве упал до минимальной отметки с начала нынешнего лета. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Коэффициент R сообщает о том, сколько человек вокруг себя может заразить носитель коронавируса. На пике коронавирусных волн этот коэффициент в различных российских регионах мог достигать 3, 4 и более, особенно при штамме Омикрон. Однако сейчас в Москве он опустился до показателя 0,68. А если эта цифра ниже единицы, пандемия идёт на спад.

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В последний раз такая оптимистическая отметка была зафиксирована в начале нынешнего лета, когда она составляла 0,66, после чего коэффициент R рос. Отметим, что на всей территории России, в целом, он также опустился до 1 с 1,13. Однако в Самарской, Свердловской, Воронежской, Нижегородской областях, в Пермском крае и Санкт-Петербурге данный коэффициент выше единицы. 

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Ещё одним важным показателем пандемии является количество госпитализированных людей, которое гораздо лучше сообщает о ситуации в стране, чем число выявленных тестов, поскольку у многих людей коронавирус проходит в бессимптомной форме. Уровень госпитализаций вчера резко подскочил до 4 651, хотя до этого несколько дней подряд находился на уровне 2 300 человек в сутки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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