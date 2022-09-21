Британия рискует потонуть в ожирении
К 2060 году 80% граждан Великобритании будут иметь лишний вес или ожирение. Такое мнение высказали местные эксперты.
Через 40 лет более 80% жителей Великобритании будут иметь ожирение или большие объёмы лишнего веса, и это обойдется экономике страны в лишние 142 млрд фунтов в год на лечение проблем, связанных с избыточной массой тела. Данный прогноз его авторы называют шокирующим. Они подчеркивают, что страна «зажата в тисках чрезвычайной ситуации из-за эпидемии ожирения», и если не предпринять радикальные меры, то Национальная служба здравоохранения, которая финансирует лечение граждан, просто обанкротится.
Эксперты призывают к срочным действиям по противостоянию этому кризису, и в первую очередь, по борьбе с нездоровым питанием, а также к популяризации физической активности. В 2019 году доля взрослых жителей Великобритании с избыточным весом и ожирением составляла 60,7%, то есть более половина, и это уже страшно. К 2060 году она вырастет до 84,8%. Это увеличит почти в три раза расходы местной системы здравоохранения, с чем она просто не справится.
Речь идёт о лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опухолями и диабетом второго типа - все они тесно связаны с ожирением. Вырастет и количество дней нетрудоспособности граждан, упадут производительность труда и продолжительность жизни. А подсчеты среди других стран показывает, что самые большие расходы в будущем на борьбу с ожирением ожидают Китай. За ним идут США и Индия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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