ОКР будут лечить с помощью водителя ритма для мозга
Похожий на кардиостимулятор гаджет, влияющий на мозг, должен помочь пациентам с обсессивно-компульсивным расстройством. Учёные назвали результаты имеющихся исследований обнадёживающими.
Исследователи заявили о том, что испытываемые сейчас в разных странах мира водители ритма для мозга могут помочь тысячам людей, страдающим от обсессивно-компульсивного расстройства. Подача электрического тока глубоко в мозг способна подавить признаки этого распространённого тревожного нарушения. Отметим, что в мире уже активно используется методика перегрузки мозга под воздействием электричества среди пациентов с болезнью Паркинсона.
У этих больных водители ритма творят настоящие чудеса, препятствуя развитию тремора и обеспечивая свободные передвижения. Хотя сейчас у учёных имеются все факты в пользу перспективности методики лечения ОКР за счёт глубокой стимуляции мозга, реальных доказательств всё ещё недостаточно.
В мире миллионы людей страдают от ОКР, включая таких голливудских звёзд, как Джастин Тимберлейк и Джессика Альба. Примерно у половины пациентов так называемые тяжёлые симптомы, которые настолько сильно на них влияют, что они не в состоянии выйти из дома. Обычно ОКР лечат когнитивно-поведенческой терапией, а в тяжелых случаях лекарствами из категории антидепрессантов. К сожалению, всё это помогает далеко не всем и не всегда. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий