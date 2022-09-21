В Уганде зафиксирована вспышка вируса Эбола
Вирус Эбола начал распространение по Уганде впервые со времён коронавирусной пандемии. Сообщается о смерти 24-летнего мужчины, который заразился коварным патогеном.
Из-за распространения по миру COVID-19 человечество несколько подзабыло о существовании гораздо более коварного патогена вируса Эбола. И напрасно, так как он убивает до 50% своих жертв, а коронавирус сейчас имеет смертность на уровне 0,3%. Серьёзная вспышка зарегистрирована на территории африканской страны Уганды, где санитарные власти пытаются изо всех сил её сдержать.
Уже сообщается о смерти 24-летнего молодого человека, который проживал в 145 км к западу от столицы этой страны Кампалы. Пока у местных врачей нет никаких представлений о том, как этот пациент заразился.
10 лет назад вирус Эбола стремительно пронёсся по Западной Африке, очень быстро распространяясь. Естественным образом он обитает в летучих мышах, обезьянах и дикобразах, которые живут в тропических лесах. Технически вирус Эбола может попасть в организм при употреблении сырого мяса диких животных. Но также зафиксированы заражения между людьми через прямой контакт с кровью, слюной, мочой или рвотными массами. Как и коронавирус вирус Эбола может жить на загрязнённых поверхностях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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