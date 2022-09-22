Как начинается рак простаты
Учёные Университета Восточной Англии установили, как именно начинается опухоль предстательной железы. Это исследование может сыграть важную роль в деле более глубокого понимания болезни и поиска средств её лечения.
Исследование показало, что предстательная железа в целом, включая и кажущиеся нормальными клетки, отличается у здоровых мужчин и представителей сильного пола с раком простаты. Следовательно, клетки тканей по всей предстательной железе подготовлены в любой момент вступить в фазу злокачественных новообразований. Это значит, что лечить лучше всю простату, а не только те её участки, которые поражены раком.
Опухоли предстательной железы являются наиболее распространенным видом рака у мужчин в развитых странах мира. Они убивают одного человека каждые 45 минут только на территории Великобритании. Довольно часто, когда у мужчин диагностируют это рак, группа злокачественных клеток выявляется более чем в одном месте предстательной железы. Исследователи хотели узнать, связано ли это с изменениями в так называемых нормальных клетках по всей простате.
Рак вызывается изменениями в ДНК, и ученые изучили ДНК в 121 образце тканей 37 мужчин с раком простаты и без него. Это дало огромное количество данных, что вкупе с использованием больших компьютерных мощностей помогло определить различия в ДНК и получить более глубокое представление о росте рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Восточной Англии
Медицина
общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году.
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