Как начинается рак простаты

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Как начинается рак простаты

Учёные Университета Восточной Англии установили, как именно начинается опухоль предстательной железы. Это исследование может сыграть важную роль в деле более глубокого понимания болезни и поиска средств её лечения. 

Исследование показало, что предстательная железа в целом, включая и кажущиеся нормальными клетки, отличается у здоровых мужчин и представителей сильного пола с раком простаты. Следовательно, клетки тканей по всей предстательной железе подготовлены в любой момент вступить в фазу злокачественных новообразований. Это значит, что лечить лучше всю простату, а не только те её участки, которые поражены раком. 

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Опухоли предстательной железы являются наиболее распространенным видом рака у мужчин в развитых странах мира. Они убивают одного человека каждые 45 минут только на территории Великобритании. Довольно часто, когда у мужчин диагностируют это рак, группа злокачественных клеток выявляется более чем в одном месте предстательной железы. Исследователи хотели узнать, связано ли это с изменениями в так называемых нормальных клетках по всей простате. 

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Рак вызывается изменениями в ДНК, и ученые изучили ДНК в 121 образце тканей 37 мужчин с раком простаты и без него. Это дало огромное количество данных, что вкупе с использованием больших компьютерных мощностей помогло определить различия в ДНК и получить более глубокое представление о росте рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Восточной Англии

Медицина

общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году.

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