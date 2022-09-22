Большинство зараженных ковидом выздоравливают за год
Исследование ученых канадского Университета Макмастера показало, что подавляющее большинство людей, заразившихся вирусом SARS-CoV2, выздоравливают в течение 12 месяцев. Причем это происходит вне зависимости от тяжести заболевания.
Исследователи из Канады доказали, что 75% заразившихся коронавирусом людей полностью выздоровели через 12 месяцев после заражения. Это вовсе не значит, что продолжительность коронавируса у всех составляла целый год, 12 месяцев были предельным сроком, после которого никакие симптомы коронавируса у большинства уже не наблюдались. Однако у 25% пациентов всё равно сохранялся хотя бы один из трёх наиболее распространённых симптомов, включая кашель, усталость или одышку.
Также установлено, что у пациентов с постоянными симптомами имелись антитела, связанные с аутоиммунными заболеваниями, а также отмечался повышенный уровень вызывающих воспаления цитокинов. Эти выводы были получены после опроса 106 выздоравливающих от коронавируса человек через 3, 6 и 12 месяцев после заражения. Все они были в остальном здоровы и не имели ранее существовавших аутоиммунных заболеваний и каких-либо других патологий до начала пандемии.
Не следует беспокоиться, если заразившийся коронавирусом человек плохо себя чувствует сразу после диагноза, шансы на выздоровление в течение следующих 12 месяцев очень высоки. Даже если у вас отмечается постковидный синдром через три месяца после заражения, это не значит, что он останется навсегда. Но если вы чувствуете себя плохо и через год после заражения, то обязательно следует обратиться за медицинской помощью, как подчёркивают исследователи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Универститет Макмастера
Медицина
канадский государственный научно-исследовательский университет, основная территория которого расположена на западе города Гамильтон, провинция Онтари
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